السيسي: «تخطيط القرى مكانش منظم وتدخلنا عشان نطورها»

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري ومدى تأثره بالاضطرابات العالمية الحالية وحالة التضخم، إذ قال: «إحنا كان هدفنا نخلصه في 3 سنوات، وقولت أتمنى نخلصه في سنة ونصف، التخطيط اللي كان موجود على الأرض مكنش منظم، عشان كده الدولة تدخلت عشان تطور القرى والنجوع وغيرها».

حجم الطلب على المواد المستخدمة في حياة كريمة كبير

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين على هامش افتتاح مجمع الثروة الحيوانية والألبان في مدينة السادات اليوم، أن حجم الطلب على المواد التي تستخدم في مشروع حياة كريمة ضخم للغاية في كافة المجالات، «مشروع زي ده محتاج موارد، والموارد عليها ضغط دلوقتي وسلاسل الإمداد فيها مشكلة، فالموضوع هيطول شوية، بس إحنا التأخير اللي حصل في المرحلة الأولى نتيجة الظروف بنعمل على التوازي فيه خلال المرحلة الثانية».