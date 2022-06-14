ريم مصطفى: «دخلت التمثيل بالصدفة في عزا.. وكان حلم طفولتي»

قالت الفنانة ريم مصطفى، إن مسلسل «سوتس بالعربي» حدوتة كبيرة بالنسبة لها وأقرب الأعمال لقلبها «بتفائل بالفورمات الأجنبي بداية من هبة رجل الغراب، ودي تاني تجربة، ولم أشاهد النسخة الأجنبية كنت بسمع عنها بس، واعتذرت في البداية عن الدور لقلة مساحته».

هبة رجل الغراب

وأوضحت مصطفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنها دخلت الفن صدفة في عزاء، رغم كونه حلم طفولة وكانت خائفة من رفض أهلها.

وأشارت الفنانة ريم مصطفى إلى أن شخصية «كاميليا» التي جسدتها في مسلسل «سوتس بالعربي» يمثل أهمية كبيرة في مشوارها الفني، وأنه يمثل «حدوتة كبيرة» بالنسبة لها، «أقرب الأعمال لقلبي بكل تفاصيله مش بس شخصية كاميليا لكن كل شيء في العمل وأنا بتفائل بالفورمات المأخوذة عن أعمال أجنبية زي هبة رجل الغراب التي كانت البداية وثاني التجارب سوتس بالعربي».

ولفتت مصطفى، إلى أنها لم تشاهد النسخة الأجنبية وكانت تسمع عنه فقط وأنه عندما عرض الدور عليها رفضته لصغر المساحة قائلة: «اقنعوني أني أشاهد العمل الأصلي شفت أول حلقتين وحسيت إن فيه حاجة حلوة إني أعمل الدور».

إجازة طويلة لريم مصطفي في أوروبا

وكشفت عن أنها بعد انتهاء تصوير دورها في العمل قررت قضاء إجازة لفترة حتى تلتقط أنفاسها، قائلة: «طفشت وأخدت إجازة بدأت بالجونة ثم باريس ونهاية بإيطاليا».

وعن أوجه الشبه بين شخصية كاميليا التي قدمتها في مسلسل سوتس بالعربي وشخصيتها الحقيقية قالت «فيه حاجات مشتركة بين ريم وكاميليا أولها أن أنا لما بحط حاجة في دماغي لازم أعملها، وما عنديش كلمة مستحيل، وأنا كمان لماحة باخد بالي من التفاصيل وبركز في حاجات ما حدش بيشوفها غيري، وده ثاني أوجه التشابه أما ثالثها فهي أني بعرف أتعامل مع كل شخصية بحسب الكاركاتر بتاعها».

ولفتت الفنانة ريم مصطفى، إلى التمثيل بالنسبة لها على وجه الخصوص كان حلماً لها منذ صغرها قائلة: «دخلت إعلام مخصوص عشان أحس بالمجال بس وكنت نفسي أبقى ممثلة لإني كنت عارفة أن أهلي عمرهم ماهيوافقوا على ده، لحد ماجت الفرصة من عند ربنا بالصدفة أثناء تواجدي في عزاء قررت الدخول في المجال واعتبرتها فرصة همسك فيها بإيدي وأسناني».