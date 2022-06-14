ريم مصطفى: الناس بتتخدع في شكلي الأشقر لكن أنا راجل في عيلتي

قالت الفنانة ريم مصطفى، إن ملابس «الفورمال» في دورها بـ«سوتس بالعربي» سببت لها توتر «كان موترني لكن حبيته وعشت جوه الشخصية وكلنا كنا حلوين وأول مرة ألبس كده في أدواري، أنا شخصية في الطبيعة بحب ألبس لبس رياضي».

ريم: بعيش تفاصيل الشخصية

وتابعت الفنانة ريم مصطفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، «في نهاية الأمر عجبتني الحالة وبمجرد ما برتدي زي الشخصية بلبس الكاركتر على طول، بدخل جوه الشخصية وبقف قدام المراية وبعيش التفاصيل بصدق شكلها وده بيحصلي في كل الأدوار».

ريم: أنا بشبه كاميليا في إن شخصيتي قوية

وأكملت ريم: «أنا بشبه كاميليا في إن شخصيتي قوية والناس بتتخدع في شكلي وبيفكروني مدلعة لكن أنا راجل العيلة وأنشف من إخواتي البنات شوية، وأمي لما بتركب معايا العربية بتقولي حاسة إني راكبة مع ولد عشان سواقتي مش كيوت».

وأوضحت قالت الفنانة ريم مصطفى، أنها تتشابه مع شخصية كاميليا في سوتس بالعربي حيث أنها شخصية قوية للغاية في الواقع، مؤكدة أن ملامحها قد تخدع من يتعامل معها ظناً أنها ليست شخصية قوية، متابعة «بيفكروني عشان أنا شقراء أني هبقى شخصية مدلعة، وأنا مش مدلعة أنا وسط عيلتي راجل العيلة، وأنا ترتيبي الثاني، ولكني أعتقد إن الترتيب ليس له علاقة بقوة الشخصية، فالأمر في النهاية يتعلق بالكاركاتر، وأنا ناشفة عن إخواتي البنات شوية».