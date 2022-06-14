تغيير 17 وزيرا في البحرين من بين 22.. ضمنهم 4 سيدات

أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، أمس الاثنين، مرسوما بتعديل وزاري شمل تعيين وزير جديد للنفط، وعُين الملك حمد بن عيسى، المبعوث الخاص لشؤون المناخ الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، وزيرا للنفط والبيئة خلفا لوزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة.

من جانبه، أشار متحدث باسم الحكومة البحرينية، إلى أن التعديل الوزاري هو الأكبر في تاريخ البلاد، موضحا أنه تم تغيير 17 وزيرا من بين 22، واستقدام نسبة كبيرة من الوزراء الشبان من بينهم 4 وزيرات.

تعيين خالد بن عبدالله نائبا لرئيس مجلس الوزراء

وشمل التعديل الوزراي، تعيين خالد بن عبدالله نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرا للبنية التحتية، وزايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة للسياحة.

من جانبه، قال ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة، إن بلاده تتطلع إلى المرحلة المقبلة من خلال ضخ طاقات جديدة في المجلس لاستثمار هذه الطاقات وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن، وفقا لمات ذكرته وكالة وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا».

ونشرت وكالة «بنا» البحرينية الرسمية، أسماء، الوزراء:

-خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية.

- جميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل.

- زايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة.

- وائل بن ناصر المبارك وزيراً لشئون البلديات والزراعة.

- محمد بن مبارك بن دينة وزيراً للنفط والبيئة.

- محمد بن ثامر الكعبي وزيراً للمواصلات والاتصالات.

- إبراهيم بن حسن الحواج وزيراً للأشغال.

-يوسف بن عبدالحسين خلف وزيراً للشئون القانونية.

-أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيراً للتنمية الاجتماعية.

-ياسر بن إبراهيم حميدان وزيراً لشئون الكهرباء والماء.

- جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيراً للصحة.

-نواف بن محمد المعاودة وزيراً للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

- حمد بن فيصل المالكي وزيراً لشئون مجلس الوزراء.

- آمنة بنت أحمد الرميحي وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني.

- نور بنت علي الخليف وزيراً للتنمية المستدامة.

- فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيراً للسياحة.

- رمزان بن عبدالله النعيمي وزيراً لشؤون الإعلام.