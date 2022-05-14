برقية تهنئة من ملك البحرين لـ بن زايد بعد انتخابه رئيسا للإمارات

أرسل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

محمد بن زايد يخلف أخيه في رئاسة الإمارات

وانتخب المجلس الاتحادي الإماراتي الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات خلفًا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ73 عامًا.

زعماء ورؤساء دول العالم يهنئون بن زايد على رئاسة الإمارات

ومنذ إعلان الشيخ محمد بن زايد رئيسًا للإمارات، وبدأ العديد من الزعماء والرؤساء في تهنئته بتلك المناسبة متمنين له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.