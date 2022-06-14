«المهندسين» تعلن وظائف جديدة وتفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لنهاية يونيو

أعلنت نقابة المهندسين استمرار فتح باب الاشتراك والتجديد في مشروع الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم حتى يوم 30 يونيو الجاري دون غرامة.

مشروع علاج المهندسين

وكانت نقابة المهندسين قد دشنت تطبيق «نقابتي» لتسهيل الاشتراك في مشروع علاج المهندسين وأسرهم ضمن خطة رقمنة خدمات النقابة المقدمة للأعضاء.

كما أعلنت النقابة عن توفير فرص عمل ووظائف جديدة يمكن التقديم لها عبر الرابط الآتي من هنــا وفيما يلي تفاصيلها.

دورة تدريبية

من ناحية أخرى، نظمت نقابة المهندسين أولى محاضرات «كورس إدارة المشروعات الإحترافية» بحضور المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة العامة، والمهندس المعتز بالله بركات، أمين الصندوق المساعد، وقامت المهندسة إيمان نجيب، بتقديم المحاضرة.

وبحسب بيان عن النقابة رحَّب المهندس محمد ناصر، بالمهندسين الحضور، مشيدًا بأهمية الكورس المقدَّم لهم، فيما لفت المهندس المعتز بالله بركات، إلى اهتمام هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة بتدريب المهندسين وإعداد الشباب منهم لسوق العمل.

وألقت المهندسة إيمان نجيب، المحاضرة الأولى للدورة التحضيرية (®Project Management Professional preparation course exam (PMP) والتي تُعد أحد المتطلبات الرئيسية للقبول بالامتحان الدولي، وتعتبر الشهادة الدولية التي يمنحها معهد PMI أهم شهادة دولية معترف بها في مجال إدارة المشروعات، يقدمها معهد إدارة المشاريع (®PMI)، والتي صُنفت كرابع أكثر شهادة طلبًا حول العالم، لأهميتها، إذ إنها تُستخدم لتطبيق أفضل الممارسات في العالم للوصول إلى النتيجة المرجوة من المشروع، في الوقت والتكلفة والجودة المطلوبة، مع مراقبة المخاطر والتغييرات التي قد تطرأ على المشروع، والتعامل معها طبقًا للخطط الموضوعة مسبقًا.