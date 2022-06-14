آخر موعد لتحديث بطاقة التموين 2022.. باقي شهر ونصف

آخر موعد لتحديث بطاقة التموين 2022، أكثر ما يبحث عنه المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عبر محرك البحث العالمي جوجل، من أجل الاستفادة بالمهلة التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث البطاقة التموينية من خلال تسجيل رقم الموبايل باسم رب الأسرة، ضمن إجراءات تحديث قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني التي بدأتها الوزارة مؤخرًا، لحذف الفئات غير المستحقة من الدعم التمويني والإبقاء فقط على الأسر الأكثر احتياجًا له.

آخر موعد لتحديث بطاقة التموين 2022

وحددت وزارة التموين آخر موعد لتحديث بطاقة التموين 2022، بناء على القرار الصادر مؤخرًا من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بمدة مهلة تسجيل رقم الموبايل على البطاقة حتى 31 يوليو المقبل، وذلك بدلًا من انتهاء المهلة يوم 30 يونيه الجاري، إذ رغبت الوزارة من قرار مدّ المهلة التسهيل على المواطنين في تسجيل رقم المحمول لمن لم يسجل خلال الفترة الماضية.

خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين

ومكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب بطاقات التموين الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز تطالبهم بتسجيل رقم التليفون، من إتمام عملية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، من خلال الطريقتين التاليين:

1- التوجه لمكتب التموين التابع له البطاقة التموينية وتقديم صورة من بطاقة التموين وصورة من بطاقة الرقم القومي ورقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة.

2 - تصفح موقع دعم مصر واتباع خطوات تسجيل رقم المحمول والتي تشمل كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا مع كتابة رقم المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين في إحدى شركات المحمول الأربع.

حدف فئات غير المستحقة للدعم التمويني

فيما بدأت وزارة التموين بالفعل منذ شهر يونيه الجاري، في إجراءات حذف عدد كبير من أصحاب بطاقات التموين الذين ثبتت ملكيتهم لسيارة موديل 2018 فأحدث، فضلا عن حذف أيضًا فئة موظفي الحكومة ممن يتقاضوا رواتب عليا.