6 خطوات لتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر لبطاقة التموين

رغم قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد فترة تحديث بطاقة التموين، من خلال تسجيل رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة الى نهاية شهر يوليو القادم، إلا أن معدلات البحث اليومي، تشهد زيادة كبيرة من المواطنين المسجلين فى منظومة الدعم للمواد التمونية من الحكومة، والمهتمين باستمرار الحصول على الدعم المقدم من الدولة لكافة السلع التموينية المختلفة، وبأسعار مخفضة بشكل كبير.

خطوات تسجيل وتحديث بيانات بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطوات سريعة وميسرة للمواطنين، من أجل إجراء عمليات التسجيل وتحديث بطاقة التموين، لاستمرار الحصول على الدعم الحكومي، وفى إطار ذلك أتاحت الوزارة التحديث من خلال الذهاب مباشرة لمديريات ومكاتب التموين المنتشرة فى جميع القري والمحافظات والأحياء، أو عبر التسجيل والتحديث بشكل إلكتروني وسريع من خلال موقع «دعم مصر».

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على توفير كل ما هو جديد من الخدمات الاخبارية اليومية التي تهم المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالدعم الحكومي للسلع التموينية، نستعرض من خلال هذا التقرير، الخطوات والطرق السريعة والسهلة لتحديث بيانات بطاقة التموين 2022، من رابط تسجيل المحمول، على موقع دعم مصر:

- الدخول على موقع دعم مصر من خلال هذا الرابط الإلكتروني.

- تسجيل رقم بطاقة التموين المسجلة فى منظومة الدعم.

- إدخال رقم بطاقة الرقم القومي، الخاصة بصاحب البطاقة التمونية.

- العمل على تسجيل رقم الهاتف الموبيل المسجل، والخاص بصاحب البطاقة.

- سيتلقي صاحب البطاقة رسالة نصية على الهاتف تتضمن كود خاص.

- يقوم صاحب البطاقة بادخال الكود على السيستم.