موقع تحديث بيانات بطاقة التموين 2022.. رابط الدخول حتى آخر يوليو

يبحث العديد من المواطنين أصحاب بطاقات التموين، عن موقع تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، والرابط الرسمي له، الذي تتيح من خلاله وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال تسجيل رقم الهاتف المحمول على المسجل باسم صاحب البطاقة، من أجل الاستفادة من المهلة التي أقر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مدها حتى 31 يوليو المقبل للتسهيل على المواطنين في تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين.

موقع تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

وبالدخول على رابط موقع تحديث بيانات طاقة التموين 2022 من هنا، تظهر مباشرة خطوات إتمام تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، من خلال تتبع الخطوات التالية:

1- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم.

2 - كتابة رقم المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين في إحدى شركات المحمول الأربع.

فيما تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية أيضا، خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين وتسجيل رقم الموبايل من خلال مكاتب التموين على مستوى جميع المحافظات، وتسليم موظف مكتب التموين صورة من بطاقة التموين وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين ورقم المحمول المسجل باسمه في إحدى شركات المحمول، لنجاح عملية تحديث البطاقة وقبول رقم المحمول المسجل.

رسائل بونات صرف الخبز

تجدر الإشارة، إلى تسلم عدد كبير من أصحاب بطاقات التموين رسالة عبر «بونات» صرف الخبز تطالبهم بتسجيل رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول، وذلك ضمن ما تجريه وزارة التموين حاليا من إجراءات تحديث بيانات بطاقات التموين من خلال رقم الموبايل لحذف الأسر غير المستحقة من الدعم والإبقاء فقط على الأسر الأكثر احتياجا له.