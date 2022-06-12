تحديث قاعدة بيانات التموين 2022.. حذف مالكي السيارات الحديثة

طرق تحديث قاعدة بيانات التموين 2022، من أكثر ما يبحث عنه المواطنين على محركات البحث حاليا، تجنبا لوقف بطاقة التموين، إذ تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في عمليات التحديث التي بدأتها الوزارة منذ شهر مارس الماضي من أجل تحديث قاعدة بيانات الأفراد المدرجين على البطاقات بهدف حذف الأفراد غير المستحقين للدعم التمويني والبقاء فقط على الأسر الأولى بالرعاية لإيصال الدعم لمستحقيه، إذا يصرف حاليًا ما يقرب من 72 مليون مواطن لدعم الخبز يوميًا ومن بينهم 64 مليون مواطن يصرفون الدعم التمويني الشهري.

تحديث قاعدة بيانات التموين 2022

وبدأت وزارة التموين في تحديث قاعدة بيانات التموين 2022 من خلال جرد أصحاب الدخول المرتفعة ومالكي السيارات الحديثة موديل 2018 فأحدث، وذلك عبر رسائل تم إرسالها لأصحاب بطاقات التموين على بونات صرف الخبز، من أجل تقديم بيانا بالدخل الشامل وشهادة من المرور عن موديل السيارة التي يمتلكها صاحب بطاقة التموين أو أحد أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة.

تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وتشمل حاليًا عملية تحديث قاعدة البيانات لبطاقات التموين على تسجيل رقم موبايل مسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول الأربعة «فودافون أو اتصالات أو we أو أورنج»، وذلك حتى نهاية شهر يوليو المقبل سواء بالتوجه لمكاتب التموين أو من خلال موقع دعم مصر، الذي يتيح تسجيل رقم الهاتف على البطاقة إلكترونيا.

تجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت منذ شهر يونيه الجاري حذف عدد كبير من أصحاب بطاقات التموين أو الأفراد المقيدين على البطاقة ممن ثبت امتلاكه لسيارة موديل 2018 فأحدث أو تقاضيه لدخل مرتفع.