«التموين» تبحث تقديم خطوط محمول «دليفري» على بطاقة الدعم.. قسط على 3 أشهر

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة تدرس مقترحا لتوفير خطوط محمول لأصحاب بطاقات التموين، بالتقسيط على 3 أشهر من قيمة الدعم المالي المخصص لكل بطاقة، فضلا عن دراسة مقترح توفير خطوط المحمول في مكاتب التموين أو من خلال توصيلها لمنازل المواطنين.

خطوط لأصحاب البطاقات

وكشفت المصادر لـ«الوطن»، عن مفاوضات بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركات المحمول الأربعة، لتوفير الخطوط المقدمة لأصحاب البطاقات بأقل سعر، لتسهيل مهمة تسجيل رقم الموبايل على البطاقة، فضلا عن قرب الاتفاق على توصيل خط المحمول «دليفري» من قبل الشركات للمواطن صاحب البطاقة الراغب في شراء الخط، من خلال خط ساخن سيتم توفيره قريبا للاتصال من خلاله، وطلب رقم المحمول.

تقسيط ثمن خط المحمول على 3 أشهر من قيمة دعم البطاقة

وأوضحت المصادر، أنّ المقترحات يتم مناقشتها حاليا مع شركات المحمول، لتقديم الفكرة كاملة أمام الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لاتخاذ قرار بالبدء في تنفيذها حال موافقته عليها، مشيرة إلى أنّ الهدف من الفكرة، التسهيل على المواطنين خاصة كبار السن وغير القادرين على الحركة، الذين لا يمتلكون رقم موبايل، من الذهاب لشركات المحمول لشراء خطوط بأسمائهم، فضلا عن التسهيل على المواطن الذي لا يستطيع شراء خط موبايل لتحديث بطاقة التموين، إذ سيتم تسليمه خط المحمول دون تحمل ثمنه، على أن يتم خصمه بالتقسيط لمدة 3 أشهر من قيمة دعم بطاقته التموينية.

70 جنيها ثمن خط المحمول لأصحاب بطاقات التموين

وأشارت المصادر، إلى أنّه جار الاتفاق مع شركات المحمول، على تخفيض قيمة خط المحمول المقدم لأصحاب بطاقات التموين بحد أقصى 70 جنيها، تُخصم من قيمة الدعم الموجود على بطاقة التموين.

وذكرت المصادر، أنّه منعا للتحيز حيال شركة محمول بعينها، جار التفاوض مع شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر، لتقديم الخدمة لأصحاب البطاقات التموينية وتوفير خطوط المحمول لهم وتوصيلها للمنازل لتسجيلها بأسمائهم، مع خصم ثمنها من دعم بطاقة التموين بالتقسيط على 3 أشهر.