77 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية في 4 سنوات

أكدت وزارة التنمية المحلية أن الخطة الاستثمارية للوزارة من ديوان عام و27 محافظة وهيئات النظافة بالقاهرة والجيزة والنقل العام بالقاهرة والإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2022 بقيمة 77,7 مليار جنيه لتنفيذ البرامج التنموية المطلوبة منها مبلغ 52,3 مليار جنيه تمويل بنك الاستثمار القومي لديوان عام وزارة التنمية المحلية وعدد 27 محافظة وهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة ومبلغ 10 مليار جنيه قروض منها 1,5 مليار جنيه قرض للتنمية المحلية من الصندوق السعودي للتنمية لتنمية سيناء، ومبلغ 8,5 مليار جنيه قرض البنك الدولي لتنمية محافظتي سوهاج وقنا ومبلغ 15,4 مليار جنيه تمويل ذاتي من المحافظات وتضمن تقرير وزارة التنمية المحلية تنفيذ الأعمال الآتية.

أولاً ديوان عام وزارة التنمية المحلية

- 5,2 مليار جنيه لاستكمال تطوير وتنمية عدد 208 قرية من القرى الأولى بالرعاية.

- 250 مليون جنيه لاستكمال برنامج وصلات الصف الصحي المنزلية.

-3 مليارات جنيه لتنفيذ الأعمال الصناعية على مزلقانات السكة الحديد الخطرة تتضمن عدد 20 «كوبري ونفق» للسيارات وعدد 20 «كوبري ونفق» للمشاة.

- 2 مليار جنيه لتدعيم احتياجات المحافظات من خلال تطوير ورفع كفاءة عدد 114 مجزر وإنشاء عدد 11 مجزرا جديدا وتوقيع نقاط الحيز العمراني وخلافه.

- 1,5 مليار جنيه قرض من الصندوق السعودي للتنمية لتنمية طرق سيناء.

ثانيًا.. دواوين عموم المحافظات

- 63,9 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لعدد 27 محافظة منها 50,7 مليار جنيه تمويل خزانة

- 8,5 مليار جنيه قرض من البنك الدولي لتنمية محافظتي سوهاج وقنا

- 15,4 مليار جنيه تمويل ذاتي من المحافظات بينها:

- 5,516 مليار جنيه لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربي للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل.

- 17,564 مليار جنيه لرصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظة لتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية.

الكباري والأنفاق

- مبلغ 2,291 مليار جنيه لتنفيذ كباري وأنفاق تخص المحافظات بخلاف الأعمال الصناعية السابق تمويلها من ديوان عام وزارة التنمية المحلية على مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة وقدرها 2,752 مليار جنيه

- 11,921 مليار جنيه لتحسين بيئة المحافظات تشمل شراء معدات النظافة وتغطية مصارف داخل الكتلة السكنية ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وتجميل مداخل القرى والمدن والميادين العامة والشوارع للحفاظ على صحة المواطنين .

- 5,189 مليار جنيه لرفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور

- 4,598 مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات شملت رفع كفاءة مقرات المباني الإدارية وتأثيثها وتجهيزها لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين.

- 330 مليون جنيه لتنفيذ المشروعات المطلوبة بالقرى الأولى بالرعاية.

- 16,5 مليون جنيه لتنمية محافظتي سوهاج وقنا يخص قرض البنك الدولي منها 8,5 مليار جنيه والمكون المحلي 4 مليار جنيه.