شعراوي: «مشروعك» وفر 1,5 مليون فرصة عمل بقروض تقترب من 24 مليار دولار

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنّ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، أهم المشروعات القومية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، يواصل جهوده لتحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع الشباب والمرأة على التقدم للبرنامج، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع بعض البنوك للمساعدة في توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة، وإتاحة آليات جاذبة لهم، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

1.5 مليون فرصة عمل من خلال «مشروعك»

وأكد اللواء محمود شعراوي، أنّ «مشروعك» ساهم خلال شهر مايو 2022 في تنفيذ 3846 ألف مشروع بقروض 793 مليون جنيه، وساهمت المشروعات في توفير أكثر من 15,5 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، مشيرا إلى أنّ إجمالي المشروعات التي نفذها «مشروعك» حتى الآن بلغ أكثر من 195,6 ألف مشروع بقروض 23,8 مليار جنيه، ووفرت المشروعات أكثر 1,5 مليون فرصة عمل.

تحقيق التنمية المستدامة

وأشار شعراوي، إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال «مشروعك»، لما لها من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بمختلف المجالات، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز الدور المهم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال، في تحقيق التنمية المستدامة بمصر.

وأوضح اللواء شعراوي، أنّ محافظة المنيا احتلت الصدارة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة منذ بدء «مشروعك» وحتى الآن بعدد 22 ألف مشروع، يليها محافظة سوهاج بعدد 20,5 ألف مشروع، ثم محافظة البحيرة بـ18 ألف مشروع، ثم الدقهلية بـ16 ألف مشروع، ثم محافظة الشرقية بعدد 15,5 ألف مشروع، ومحافظة بني سويف بعدد 15 ألف مشروع.

منصة أيادي مصر

ولفت اللواء محمود شعراوي، إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة لـ«مشروعك» بالمحافظات، وسيتم تلافي أي سلبيات، وتذليل المعوقات، ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا من خلال منصة «أيادي مصر» الرقمية، التي أطلقتها الوزارة للتسويق للمنتجات الثراثية والحرفية واليدوية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي، وشركة آي فاينانس، كما يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خبرات الجهاز ومكاتبه الإقليمية بالمحافظات في هذا المجال.

دعم الابتكار وتعزيز المهارات

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ «مشروعك» يعمل حاليا على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية، بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة، وتشجع المواطنين على الاقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

شغلك جنب قريتك

وتابع اللواء محمود شعراوي، أنّ الوزارة تعمل من خلال «مشروعك» على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، ما يسهم في خلق فرص عمل لمواطني القري المستهدفة، إضافة الى المساهمة في دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلا عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة «شغلك جنب قريتك» في المحافظات.

حملات توعوية وتدريب الشباب

ووجّه اللواء شعراوي، القائمين على برنامج «مشروعك» بتكثيف تنفيذ حملات توعوية عن المشروع خاصة في القرى بالمشاركة مع المجتمع المدني، بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتوفير آليات جاذبة للشباب و دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم، وقال إنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون والتكامل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما يتعلق بالجانب التدريبي للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة، وتشجيع فكر العمل الحر، والاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها الجهاز في المحافظات مع زيادة التركيز على المناطق الأكثر احتياجا ومحافظات الصعيد.

وكشف اللواء محمود شعراوي، عن أنّ الوزارة تستهدف تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدءا من عواصم المحافظات حتى أصغر وحدة قروية، لدورها المهم في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، وانعكاس ذلك على رفع مستوى جودة حياة الأسر المصرية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنّ مشروعك يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات، خاصة محدودي الدخل، لتمويل مشروعات تحتاجها القرى، ما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى، وبما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل، لافتا إلى أنّ «مشروعك» يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر والأماكن النائية والمهمشة، ويستهدف فئات مختلفة من المجتمع خاصة الشباب والمرأة المعيلة، من أجل رفع مستوى المعيشة لجميع أفراد الشعب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقضاء على البطالة.