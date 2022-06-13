دفن جثمان طفل صدمته سيارة أمام والدته في الإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بدفن جثمان طفل في عمر 5 سنوات صدمته سيارة ملاكي أمام والدته بمدخل مدينة الإسماعيلية من ناحية طريق السويس.

وكانت النيابة العامة قد انتدبت مفتش الصحة لمعاينة جثمان الطفل بعد الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية ووفاته في حادث السيارة وتسليم الجثمان إلى ذويه.

مصرع الطفل أمام والدته

وقال شهود عيان من أهالي منطقة السماكين في محافظة الإسماعيلية التابعة لدائرة مركز شرطة أبوصوير إن الطفل صدمته السيارة خلال سيره إلى جوار والدته على الطريق.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة لنقل الطفل إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته في مكان الحادث.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان الطفل إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما تم التحفظ عليه لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وكان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، قد وجّه بسرعة تحديد السيارة وتحديد هوية مرتكب الحادث وضبطه وتحرير المحاضر اللازمة لإنهاء التحقيقات في الواقعة.

دفن جثمان أربعيني وزوجته سقطت بهما السيارة في الترعة

وكانت نيابة مركز الإسماعيلية أمرت بدفن جثمان شاب في بداية الأربعينيات من العمر وزوجته جراء سقوطهما في ترعة الإسماعيلية صباح السبت الماضي.

وشيّع الآلاف من أهالي قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية جثمان أحمد جابر 42 سنة مفتش بمنطقة بريد الإسماعيلية وزوجته شيماء عبد الفتاح 35 سنة مدرسة في مدرسة فايد الإعدادية وسط حالة كبيرة من الحزن.