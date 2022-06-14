أسعار السيارات المستعملة تبدأ من 90 ألف جنيه.. «أمامك 7 موديلات»
كتب:
أحمد عبد اللطيف
11:13 ص | الثلاثاء 14 يونيو 2022
كيا بكانتو
شهد سوق السيارات المستعملة ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب زيادة الأسعار في السيارات الجديدة من قبل الوكلاء والموزعين وارتفاع تكلفة صناعة السيارات على حد قول محمد سعد عضو رابطة تجار السيارات.
أسعار السيارات المستعملة اليوم
وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ سوق السيارات المستعملة شهد ارتفاعًا في الأسعار بالبداية بسبب انتشار فيروس كورونا وما نتج عنه بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم في الأسعار الذي شهده العالم.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من المركبات التي يبدأ سعرها من 90 ألف جنيه.
سوق السيارات في مصر
كيا بيكانتو 2006
متوسط سعر السيارة في السوق: 100 ألف جنيه.
أقل سعر في السوق: 90 ألف جنيه.
اعلى سعر في السوق: 109 آلاف جنيه.
شيفروليه أفيو
متوسط سعر في السوق: 100 ألف جنيه
أقل سعر في السوق: 90 ألف جنيه
اعلى سعر فى السوق: 107 آلاف جنيه
هيونداي I10 2009
متوسط السعر في السوق: 100 ألف جنيه
أقل سعر في السوق: 95 ألف جنيه
اعلى سعر في السوق: 105 آلاف جنيه
فيات بونتو 2010
متوسط سعر السيارة في السوق: 100 ألف جنيه.
أقل سعر في السوق: 88 ألف جنيه.
اعلى سعر في السوق: 109 آلاف جنيه.
جيلي إمجراند 7 2014
متوسط سعر السيارة في السوق: 100 ألف جنيه
أقل سعر في السوق: 86 ألف جنيه.
أعلى سعر في السوق: 111 ألف جنيه
نيسان صني 2004
متوسط سعر في السوق: 101 ألف جنيه
أقل سعر في السوق: 100 ألف جنيه
أعلى سعر في السوق: 105 آلاف جنيه
بروتون جين 2 2009
متوسط سعر السيارة في السوق: 101 ألف جنيه
اقل سعر في السوق: 95 ألف جنيه
اعلى سعر في السوق: 105 آلاف جنيه
فيات بونتو 2012
متوسط سعر السيارة في السوق: 101 ألف جنيه
أقل سعر في السوق: 87 ألف جنيه
أعلى سعر في السوق: 109 آلاف جنيه
دايهاتسو ماتيريا 2007
متوسط سعر السيارة في السوق: 102 ألف جنيه
أقل سعر في السوق: 95 ألف جنيه.
أعلى سعر في السوق: 114 ألف جنيه.