أسعار السيارات المستعملة تبدأ من 90 ألف جنيه.. «أمامك 7 موديلات»

شهد سوق السيارات المستعملة ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب زيادة الأسعار في السيارات الجديدة من قبل الوكلاء والموزعين وارتفاع تكلفة صناعة السيارات على حد قول محمد سعد عضو رابطة تجار السيارات.

أسعار السيارات المستعملة اليوم

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ سوق السيارات المستعملة شهد ارتفاعًا في الأسعار بالبداية بسبب انتشار فيروس كورونا وما نتج عنه بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم في الأسعار الذي شهده العالم.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من المركبات التي يبدأ سعرها من 90 ألف جنيه.

سوق السيارات في مصر

كيا بيكانتو 2006

متوسط سعر السيارة في السوق: 100 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 90 ألف جنيه.

اعلى سعر في السوق: 109 آلاف جنيه.

شيفروليه أفيو

متوسط سعر في السوق: 100 ألف جنيه

أقل سعر في السوق: 90 ألف جنيه

اعلى سعر فى السوق: 107 آلاف جنيه

هيونداي I10 2009

متوسط السعر في السوق: 100 ألف جنيه

أقل سعر في السوق: 95 ألف جنيه

اعلى سعر في السوق: 105 آلاف جنيه

فيات بونتو 2010

متوسط سعر السيارة في السوق: 100 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 88 ألف جنيه.

اعلى سعر في السوق: 109 آلاف جنيه.

جيلي إمجراند 7 2014

متوسط سعر السيارة في السوق: 100 ألف جنيه

أقل سعر في السوق: 86 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 111 ألف جنيه

نيسان صني 2004

متوسط سعر في السوق: 101 ألف جنيه

أقل سعر في السوق: 100 ألف جنيه

أعلى سعر في السوق: 105 آلاف جنيه

بروتون جين 2 2009

متوسط سعر السيارة في السوق: 101 ألف جنيه

اقل سعر في السوق: 95 ألف جنيه

اعلى سعر في السوق: 105 آلاف جنيه

فيات بونتو 2012

متوسط سعر السيارة في السوق: 101 ألف جنيه

أقل سعر في السوق: 87 ألف جنيه

أعلى سعر في السوق: 109 آلاف جنيه

دايهاتسو ماتيريا 2007

متوسط سعر السيارة في السوق: 102 ألف جنيه

أقل سعر في السوق: 95 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 114 ألف جنيه.