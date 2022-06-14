حريق منزل محمد هنيدي.. ولع فجأة «صور»

أعلن الفنان محمد هنيدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعرض منزله لحريق منذ قليل.

وكتب محمد هنيدي عبر المنشور: «الحمد لله.. بيتي ولع فجأة.. بس الحمد لله أن ربنا حفظنا وحفظ الأسرة، وأنها جيت على قد كده، ولحقناها بدري».

آخر أعمال محمد هنيدي

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مسرحية «سلام مربع»، التي أجرى بروفاتها مايو الماضي، من أجل عرضها بموسم الرياض.

المشاركون في المسرحية

يشارك هنيدي المسرحية كل من، آيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين، محمد دسوقي، إبراهيم طلبة، غادة طلعت، ريهام الشنواني، زياد زعتر، سارة هريدي، ومن أشعار أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، ديكور وإضاءة عمرو عبدالله، تصميم استعراضات نادين، مخرج مساعد أحمد الشاذلي، مخرج منفذ علا فهمي، ومن تأليف وإخراج خالد جلال.