دفن جثمان شخص توفى في «خناقة» بسبب خلافات الجيرة بالإسماعيلية 

شيع المئات من أهالي عزبة أبوصبيح في مركز ومدينة القنطرة غرب في ساعة متأخرة من مساء أمس، جثمان شخص توفى في مشاجرة بسبب خلافات جيرة.

وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لمعاينة وفحص الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وكتابة تقرير الصفة التشريحية، وتسليمه لذويه فور الانتهاء.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا الأحد الماضي يفيد بنشوب مشاجرة بين الجيران في مركز ومدينة القنطرة غرب، ووفاة شخص خلال أحداثها.

ونقلت سيارات الإسعاف جثة لشخص يدعى أحمد فتحي، 53 سنة، إلى مركز ومدينة القنطرة غرب، توفى فور وصوله إلى المستشفى إثر إدعاء المشاجرة، وانتقلت مباحث القنطرة غرب لمكان الواقعة لفحص البلاغ.

خلافات الزوجات السبب

وأشارت التحريات الأولية لمباحث الإسماعيلية في الواقعة إلى أن زوجة المجني عليه أشعلت النيران في قمامة أمام المنزل، ومع تصاعد الأبخرة وقعت مشادة بينها وبين المتهم، وتطورت لتدخل زوجها.

وبحسب شهود العيان من الجيران فإن المتهم اعتدى على المجني عليه خلال المشاجرة وأسقطه على الأرض، ما تسبب في وفاته.

وبحسب الجيران فإن المجني عليه كان مصابًا بأزمة قلبية خلال الفترة الماضية، وأجرى جراحة قلب مفتوح قبل عدة أشهر.

وأشارت التحريات في الواقعة وبعض الجيران إلى أن خلافات الجيرة بين الأسرتين متكررة، وأفرادها دائمو الشجار مع بعضهم البعض، فيما أكدت مصادر أمنية أن الطرفين حضرا عدة مرات لمركز الشرطة بسبب خلافات وتصالحا.

كشف جريمة القنطرة

في سياق منفصل، نجحت جهود مباحث القنطرة غرب في كشف تفاصيل العثور على أشلاء جثة مجهولة مقطعة وملقاة في بعض المناطق الزراعية بالقنطرة.

وتوصلت جهود المباحث الجنائية إلى هوية المجني عليها، وبالكشف عن علاقاتها تبين وجود خلاف مادي بينها وبين أحد التجار في مدينة القنطرة، قرر التخلص منها بسبب مطالبتها بسداده دين مستحق عليه خلال الأشهر الماضية.

والقت الشرطة القبض علي المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بتفاصيل الواقعة وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.