عبير خضر: نحلل مخاطر البنوك الرقمية لتوفير خدمة بأعلى درجات الأمان

قالت عبير خضر رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري، إنّ البنوك الرقمية خارج مصر تقدم خدمات متميزة ولم تعد تعتمد على الخدمات البنكية التقليدية لضمان مزيد من الشمول المالي وخاصة لشريحة الشباب، مؤكدة أن كل تلك الخدمات يتم تأمينها بشكل جيد.

توافر الاختبارات الكافية لتلك الأنظمة

وأضافت «خضر»، خلال مشاركتها في جلسة الأمن السيبراني والخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية التي عقدت ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الأمن المعلوماتي والأمن السيبرانى CAISEC'22، أن التعامل مع الأطراف الخارجية من خلال Open Banking يحتاج إلى المزيد من التأمين، وليس الهدف من تحليل مخاطر البنوك الرقمية هو التخويف منها بل أنها بدأت في عام 2015 ولكن يتم دراستها جيدا في مصر لتوفير الخدمة بأعلى درجات الحماية والتأمين، ولابد للبنوك التي تتجه لخدمات Open Banking أن تتأكد من توافر الاختبارات الكافية لتلك الأنظمة، مشيرة إلى وجود الكثير من الفرص في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع المصرفي من البنك المركزي في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في مصر.

البنوك الرقمية تقدم خدمات جديدة وليست تقليدية

وتابعت، أن البنوك الرقمية سوف تقدم خدمات جديدة وليست تقليدية، وفى الخارج هناك الكثير من البنوك الرقمية في أمريكا والصين وانجلترا والصين وبدأت منذ 2015 و2019، ورغم ذلك تتعرض لبعض الهجمات التي يجب دراستها للاستفادة منها، ولديهم طريقة خاصة في التعامل مع الأحداث التي يتعرضون لها.

وأضافت أن بعض البنوك الرقمية طالبت 500 ألف عميل بتغيير كلمة المرور الخاصة بهم حيث اكتشف النظام ضرورة الإسراع نحو ذلك، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تم سرقة بعض البيانات من أحد البنوك الرقمية والذي طالب 7 ملايين عميل بتغيير كلمة المرور وكان الخطأ من شركة التأمين التي تعامل معها هذا البنك الرقمي.

التحرك بقوة في ملف توعية المستخدمين

وشددت على أنه من الضروري في مصر أن يتم التحرك بقوة في ملف توعية المستخدمين، ففي حالة الدفع المباشر من الحساب يجب التحكم والتوعية لاستخدام الخدمات الرقمية بأمان، وقد قام البنك الأهلي بحملة توعية ضخمة لتحذير العملاء من عدم التفريط في أي بيانات أو أرقام سرية.