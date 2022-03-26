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ودائع القطاع المصرفى ترتفع إلى 6.45 تريليون جنيه بنهاية 2021

كتب:

دينا عبدالفتاح
09:01 م | السبت 26 مارس 2022
ودائع القطاع المصرفى ترتفع إلى 6.45 تريليون جنيه بنهاية 2021

ودائع القطاع المصرفى ترتفع إلى 6.45 تريليون جنيه بنهاية 2021

أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع إجمالى ودائع القطاع المصرفى إلى 6.45 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ5.19 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو بلغ 24.28%.

وأضاف «المركزى»، فى النشرة الإحصائية الشهرية، أن إجمالى الودائع الحكومية ارتفع إلى 1.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ868.55 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 49.77%.

وارتفع إجمالى الودائع غير الحكومية ليصل إلى 5.15 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ4.33 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 18.94%.

وتنقسم الودائع غير الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية بقيمة 4.48 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ3.67 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 22.07%، وودائع بالعملة الأجنبية بلغت 666.33 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ655.73 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

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