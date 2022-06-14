إعادة توزيع وإضاءة وبطاقات شرح.. انتهاء تطوير 3 قاعات بالمتحف المصري

أعلن المتحف المصري بالتحرير الانتهاء من تطوير العرض المتحفي في 3 قاعات، إضافة بطاقات الشرح والإضاءة للقطع الأثرية وإعادة توزيع بعض القطع بطريقة مختلفة عن السابق.

وجاء في بيان صادر عن المتحف المصري بالتحرير، أنَّ التطوير شمل قاعة 42 بالدور الأرضي من المتحف، والتي تحوي آثار عصر الدولة القديمة التى ترجع لعصر الدولة القديمة، والقاعة 34 بالدور العلوي بالتعاون مع السفارة الأسترالية بالقاهرة للقطع الأثرية التي تعكس موضوعات الحياة اليومية في مصر القديمة من زراعة و صيد وألعاب وتجميل وهندسة وبناء، إضافة الى قاعة عرض العصر البطلمي اليوناني والتي تحمل رقم 50.

إضافة بطاقات الشرح والإضاءة للقطع الأثرية

وشمل التطوير إلى جانب توحيد محتويات كل فاترينة زجاجية وضع رسومات توضيحية مستوحاة من نقوش المقابر والمعابد تشرح كيفية استخدام كل قطعة.

وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قد تسلم خطة التطوير الشامل للمتحف المصري التي أعدها اتحاد المتاحف الأوروبية وسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

خبراء 5 متاحف يشاركون في التطوير

ويتمّ تنفيذ مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي قدرها 3.1 مليون يورو، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع خبراء أوروبيين في المتاحف وسيناريو العرض المتحفي، للنهوض بالمتحف المصري ورفع كفاءته بالشكل الذي يؤهله لتحسين تجربة الزوار المصرين والأجانب وتعزيز أثره الاقتصادي ووضعه على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

يسهم تحالف من 5 متاحف أوروبية يضم: المتحف المصري بتورين بإيطاليا، ومتحف اللوفر في فرنسا، والمتحف البريطاني بإنجلترا، والمتحف المصري ببرلين، والمتحف الوطني للآثار في ليدن بهولندا، بالإضافة إلى المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، والمكتب الاتحادي للبناء والتخطيط الإقليمي، والمعهد المركزي للآثر، في وضع رؤية استراتيجية مستقبلية للمشروع ضمن المعايير الدولية.