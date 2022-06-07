كيف احتفظت مقابر الفراعنة بألوانها؟.. دراسة علمية تجيب

قال الدكتور حسين مرعي الأستاذ المساعد بقسم ترميم الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة إن المصري القديم عرف تكنولوجيا المواد الملونة حيث كان يتم استخدام الاحجار الطبيعية وتغيرت الألوان على مر التاريخ المصري القديم مثل الرسوم والفنون الصخرية الموجودة في كهوف هضبة الجلف الكبير والذي يصل عمرها لحوالي 37 ألف سنة، وتطورت تكنولوجيا الألوان مع مرور الزمن فكان استخراج ألوان متعددة ظهرت في المقابر الفرعونية على مر العصور مثل مقبرة نب آمون ومقبرة توت عنخ أمون بالأقصر.

تقدير أعمار الآثار بمطياف الكتلة

وتابع خلال محاضرة علمية عن تقدير أعمار الأثار بمطياف الكتلة وتكنولوجيا المواد الملونة عند قدماء المصريين بدورة استخدامات التقنيات النووية في الدارسات الأثرية في إطار فاعليات الدورة التدريبية المتقدمة عن استخدامات التقنيات النووية في الدارسات الأثرية والتي تعقد في الفترة من 5 إلى 9 يوليو بمقر هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر والتي تنظمها هيئة الطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية

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الألوان وكيفية فصلها في مصر الفرعونية

قام المصري القديم باكتشاف واستخدام الألوان الصناعية مثل الأصفر الملكي والمستخدم في المقابر الملكية بالأقصر، وكذلك اللون الأزرق المصري والذي يتكون من الرمال والموجود في الصخور الرسوبية بوادي النيل، ومادة النحاس والمتوافر في الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء، والحجر الجيري وملح وادي النطرون وقد قام المصري القديم بخلط هذه المواد عند درجات حرارة تتراوح من 850 إلى1000 درجة مئوية لإنتاج اللون الأزرق، كما أستعرض انواع الأدوات المستخدمة في التلوين عند المصري القديم.

من جانبه قال أحمد رشاد الأستاذ بمركز البحوث النووية أن أهم التطبيقات التي يستخدم فيها جهاز مطياف الكتلة والموجود بالمعمل المركزي بمركز البحوث النووية بأنشاص وهي التطبيقات الجيولوجية والتي يتم فيها تحديد العمر للعينات الجيولوجية المختلفة وكذلك عمر الآثار وذلك عن طريق معرفة النسب النظائرية ويستفاد من هذه العملية في تقدير عمر الآثار.