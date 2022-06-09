سائح يصور الآثار المصرية بطريقة رائعة ومرعبة مستخدما «البراشوت»

نشرت قناة TEN عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فيديو لما فعله سائح برازيلي في أثناء زياته لمصر؛ إذ حرص على توثيق زيارته بتصوير الآثار المصرية من السماء.

ويظهر في الفيديو السائح وهو يطير في السماء بواسطة «البراشوت»، بينما يلتقط صور فيديو للآثار المصرية من الأعلى، في منظر فريد ورائع ومرعب في الوقت ذاته.

بطريقة فريدة من السماء سائح برازيلي يوثق آثار مصر #TeNTV pic.twitter.com/t1q7EWWHEz — TeN TV (@TeNTVEG) June 7, 2022

ويظهر في الفيديو أهرامات الجيزة، أبوالهول ومعبد الكرنك، وتظهر أقدام السائح بينما يحمل هاتفه المحمول ويلتقط فيديوهات للمعالم السياحية الآثرية المصرية من السماء.

وانتشر الفيديو بشكل كبير وحقق مشاهدات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثنى كثيرون على جمال الآثار المصرية وروعتها من السماء، خاصة أهرامات الجيزة وأبوالهول.