خطوات تنشيط بطاقة التموين الموقوفة.. 13 خطوة على بوابة مصر الرقمية

تمثل خطوات تنشيط بطاقة التموين الموقوفة، الإجراء الوحيد لتمكن الأسرة صاحبة بطاقة التموين من صرف الخبز المدعم والحصص التموينية المخصصة لها، وذلك إذا كانت بطاقة التموين موقوفة بسبب تلف الكارت الذكي أو تلف الشريحة النحاسية للكارت المسئولة عن عمل بطاقة التموين لتمكين ماكينة الصرف سواء الخبز أو التموين من قراءة بيانات البطاقة لصرف الحصص المخصصة بناء على عدد الأفراد المدرجين عليها.

خطوات تنشيط بطاقة التموين الموقوفة

وتختلف خطوات تنشيط بطاقة التموين الموقوفة لسبب تلف كارت البطاقة، عن خطوات تنشيط البطاقة الموقوفة بسبب انطباق محددات الاستبعاد من التموين للفئات غير المستحقة، إذ تشمل الخطوات الصحيحة للبطاقة الموقوفة أو التالفة عبر اتباع خطوات وإجراءات إصدار بدل تالف لبطاقة والتي تتيحها الوزارة من خلال مكاتب التموين، أو عبر بوابة مصر الرقمية للتموين من خلال اتباع الخطوات التالية:

1 – تصفح بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا .

2 – اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

3 – الضغط على أيقونة أبدأ الخدمة.

4 – كتابة بيانات البطاقة التموينية والتي تظهر كالتالي: «الاسم – رقم البطاقة التموينية – عدد الأفراد – المحافظة – المديرية – الإدارة التموينية – مكتب التموين».

5 – الضغط على خيار الموافقة على الشروط والأحكام.

6 – الضغط على بند موافق.

7 – يتم تحديد طريقة الاستلام إما «الشحن إلى عنواني – أو الاستلام من أقرب مكتب تموين».

8 - تحديد المحافظة ومكتب التموين من القائمة المنسدلة.

9 – الضغط على بند التالي.

10 – يتم تحديد المحافظة ورقم الشقة والدور والمبنى إذا اختار المواطن الشحن إلى عنوان إقامته.

11 – إذا تم اختيار خدمة الشحن إلى عنواني يتم اختيار طريقة الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية.

12 – ثم يتم كتابة بيانات البطاقة الائتمانية وتحديد تاريخ انتهائها.

13 – الضغط على أيقونة سدد الآن.

فيما تتمثل عملية تنشيط بطاقة التموين الموقوفة لأسباب انطباق عليها معايير الاستبعاد من الدعم، من خلال تقديم تظلم إلى مكتب التموين أولا ومن ثم فحص التظلم في الوزارة لبيان إصدار بطاقة أخرى للأسرة المتقدمة بالتظلم.