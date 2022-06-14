«القاضي» يناقش دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل لأبناء المنيا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بدفع الاستثمار بالمحافظة.

تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين

جاء ذلك بحضور، إسماعيل الفحام، رئيس جهاز المنطقة الصناعية، والدكتور مصطفي محمود، عميد كلية الهندسة ورئيس الوحدة الاستشارية، ورشا فؤاد، مدير إدارة الاستثمار، وممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الغرفة التجارية، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة الصناعية وعدد من أعضاء اللجنة.

قال المحافظ إن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

حصر الأنشطة المتوقفة بالمنطقة الصناعية

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بحصر الخلايا والأنشطة المتوقفة بالمنطقة الصناعية، مشددًا على إيجاد حلول عاجلة لدفع العمل بتلك المشروعات، بالتزامن مع دراسة احتياجات المنطقة، باعتبارها من أهم مصادر توفير فرص العمل لأبناء المحافظة من ناحية ومن ناحية أخرى لتحقيق التنمية المستدامة بما ينعكس على صالح المواطنين.

مناقشة طلبات بعض المستثمرين

وناقش المحافظ خلال الاجتماع عددًا من الطلبات الخاصة بالتداخل والتخارج، وتغيير النشاط، وتجديد عقود الإيجار الخاصة ببعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية، كما استمع المحافظ خلال الاجتماع إلى مقترحات وطلبات عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، مشددًا على ضرورة تحفيز المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل على جذب الاستثمار وضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المحلي، لتساهم في توفير المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة.