حريق يلتهم منزلا خشبيا قديما في منطقة عرب بورسعيد

شب حريق ضخم اليوم، في الطابق الأخير بعمارة خشبية قديمة بحي العرب ببورسعيد، أسفر عن احتراق المنزل بالكامل، دون إصابات بشرية بسبب «ماس كهربائي».

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارًا بالحريق

وتلقى اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق في الدور الأخير بمنزل بعمارة خشبية قديمة بتقاطع شارعي الشرقية وأبوالحسن في حي العرب أقدم أحياء بورسعيد.

وأمر مدير أمن بورسعيد بانتقال رجال الإطفاء والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق بثلاث سيارات إطفاء قبل وصوله للمنازل الخشبية المجاورة دون إصابات وحدوث كارثة أخرى مثل التي شهدتها المنطقة في أواخر التسعينات من القرن الماضي، من تفحم عدد كبير من المنازل الخشبية بالكامل، كما انتقل إلى مكان الحادث سيارات الإسعاف، للتأكد من عدم وجود إصابات أو حالات اختناق جرّاء الحريق.

إغلاق محابس الغاز والكهرباء لمنع انتشار الحريق في محيط المنزل

كما توجهت سيارات الغاز والكهرباء إلى المنطقة، وجرى إغلاق محابس الغاز والكهرباء لمنع انتشار الحريق عن طريقهما، ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قسم شرطة العرب التحريات لمعرفة ملابسات الحادث الذي تبين من التحريات الأولية أنه بسبب ماس كهربائي.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات التي أمرت باستدعاء شهود الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أن منطقة العرب بها منازل خشبية يعود إنشاءها إلى ما قبل الخمسينيات من القرن الماضي، وكانت تُسمي بالحي العربي الذي يسكن به المصريون في أثناء الاحتلال، واستمرت المنازل الخشبية حتى مطلع القرن الحالي ولكنها تشهد حاليًا انهيارًا أو حوادث احتراق بسبب ضعف بنيتها.