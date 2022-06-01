ماس كهربائي يشعل حريقا في النخيل بسوهاج

ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران داخل أحد الأحواش بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، بالساعات الأولى من صباح اليوم وقد نتج عن الحريق احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل حتى تم السيطرة على الحريق من خلال سيارة الحماية المدنية.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج يفيد نشوب حريق بحوش دائرة مركز المنشاه بمحافظة سوهاج.

وعلي الفور انتقل إلى موقع الحادث وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية ووحده حماية مدنية الي موقع الحادث.

الانتقال إلى موقع الحادث

وبإلانتقال لموقع الحادث تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو "عبد الله ا م ع" 57 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج وقد تم الدفع بعدد " 1 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات "

نفي الشبهة الجنائية واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل

وبسؤال مالك الحوش أفاد بمضمون ما تقدم وأنه فوجئ بالنيران تشتعل بالحوش الخاص به فقام بالاتصال بالنجدة وقد أرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي وأضاف باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.