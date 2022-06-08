إخماد حريق في منزل بالعريش دون إصابات.. والسبب ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة شمال سيناء من السيطرة على حريق اندلع في أحد المنازل بوسط مدينة العريش، مساء اليوم الأربعاء، دون أي إصابات بشرية، وتبين أن الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي في أحد أجهزة الكمبيوتر.

قال محمود سعيد، أحد أهالى المنطقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حريقاً شب داخل أحد المنازل، بجوار مسجد «التقوى»، وسط مدينة العريش، وتم على الفور الاستغاثة بقوات الإطفاء، التي هرعت إلى المكان محل البلاغ، وتمكنت بمساعدة أهالي المنطقة، من إخماد الحريق.

وصول سيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق

وتم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على مصادر النيران، قبل أن تمتد إلى باقي أجزاء الشقة، والتهام الأثاث والمحتويات الموجودة بها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات اندلاع الحريق داخل المنزل بوسط مدينة العريش.

ماس كهربائي بجهاز كومبيوتر سبب الحريق

وأفاد أحد جيران المنزل الذي اندلع فيه الحريق، بأن سبب اشتعال النيران يرجع إلى حدوث ماس كهربائى في جهاز كمبيوتر، مشيراً إلى أن النيران والأخنة تصاعدت من الغرفة التي بدأ فيها الحريق، وتمت السيطرة على النيران قبل وقوع أي إصابات بشرية، إلا أن الحريق تسبب في حدوث بعض التلفيات في الجدران وأثاث المنزل.

فصل التيار الكهربائى عن المنزل

وتم فصل التيار الكهربائي عن المنزل، وإبلاغ قسم صيانة الكهرباء لتركيب وصلات جديدة، بدلاً من التوصيلات التي تعرضت للاحتراق، نتيجة الماس الكهربائي.

وشهدت مدينة العريش، في وقت سابق، اشتعال النيران في إحدى السيارات، أثناء توقفها في الشارع الرئيسي بوسط المدينة، وتمت السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران، قبل امتدادها للسيارات الأخرى، التي كانت تقف في الجوار.