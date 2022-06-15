سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-6-2022 في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار أمس الثلاثاء الموافق 14-6-2022، ارتفاعا بقيمة 3 قروش في البنوك المصرية، لذا يترقب كثيرون ما الذي يمكن أن تشهده العملة الأمريكية اليوم، وهو ما نعرضه فيما يلي وفقا لما أعلنته البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، مع بداية تعاملات اليوم.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، والمركزي المصري، وبنك المصرف المتحد، وبنك قناة السويس، كما يلي:

سعر الدولار في بنك قناة المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الأربعاء 15 يونيو، نحو 18.7 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع، وذلك مع بداية تعاملات البنوك اليوم.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو، نحو 18.75 جنيه للبيع و18.65 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

كما بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي، نحو 18.69 جنيه للشراء و18.794 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو، نحو 18.68 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع، وفق موقع البنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو سعر الدولار ببنك الإسكندرية 18.72 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

في حين وصل سعره في بنك مصر إلى 18.68 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع، وفق أول تعاملات للبنوك اليوم.

سعر الدولار في الدولي البنك التجاري

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري نحو 18.69 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو.