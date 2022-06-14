الظهور الأول لـ«مصطفى درويش» بعد إصابته بتهتك في عضلة السمانة.. صور

حرص الفنان مصطفى درويش على حضور تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «خمس جولات»، مع الفنان ماجد المصري، وذلك رغم إصابته بتهتك في عضلة السمانة.

مصطفى درويش يظهر متكئاً على العكاز

ونشر مصطفى درويش مقطع فيديو، يظهر خلاله متكئاً على «عكاز»، بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مستخدما أغنية زلزال للفنان محمد رمضان، وتوالت التعليقات على صورة الفنان مصطفى درويش متمنين له الشفاء العاجل.

مصطفى درويش يتعرض لوعكة صحية شديدة

وأعلن مصطفى درويش تعرضه لوعكة صحية بعد إعلان خطوبته بيوم واحد، وكتب على حسابه الشخصي بـ«الفيس بوك»: «الحمد لله أي حاجه بتيجي من عند ربنا.. ألف حمد وشكر ليك يا رب.. أنا راضي بكل قضائك، وثمن وبندفعه الحمد لله، وبدعوات الناس، كله بيعدي وربنا بيستر.. الحمد لله».

وأعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» إصابته بتهتك في عضلة السمانة، وكتب: «الحمد لله تهتك حاد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة.. الحمد لله».

أخر أعمال الفنان مصطفى درويش

من ناحية أخرى، شارك مصطفى درويش في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسلين هما «سوتس بالعربي»، من بطولة الفنان آسر ياسين، ومجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمد شاهين، أحمد داود، تارا عماد، صبا مبارك، ريم مصطفى، ومن إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجنايني.

كما شارك أيضًا في مسلسل راجعين يا هوى، والذي قام ببطولته الفنان خالد النبوي، وفاء عامر، أنوشكا، إسلام إبراهيم، أحمد بدير، نور النبوي، سلمى أبو ضيف، آية سماحة، سلوى محمد علي، محمد الصاوي.

ودارت أحداثه حول بليغ الذي يعود لمصر بعد غياب سنوات، ليطالب بميراثه من عائلته كي يسدد الديون، ومن هنا تبدأ أحداث العمل وتتصاعد.