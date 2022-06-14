دنيا عبد العزيز تكشف أسباب قطع إجازة شهر العسل مبكرا: بحترم الجمهور

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز، أسباب قطع إجازة شهر العسل مُبكرًا، والعودة إلى المسرح، لاستئناف تقديم الموسم الثاني من «زقاق المدق»، التي تُشارك في بطولتها، على مسرح البالون بالعجوزة.

إصابة دنيا عبد العزيز في «زقاق المدق»

قالت دنيا عبد العزيز، لـ«الوطن»، إنه كان هناك اتفاقًا على تقديم الموسم الثاني لـ«زقاق المدق» خلال فترة مُعنية، وكان من المُفترض الانتهاء منه قبل موعد حفل زفافي نهاية مايو الماضي، لافتة إلى أنها أصيبت بتمزق في القدم خلال الكواليس، ما دفعها للحصول على إجازة، لحين التماثل للشفاء.

كان نفسي إجازة الفرح تطول شوية

أوضحت دنيا عبد العزيز، أنها اقترحت على القائمين على مسرحية «زقاق المدق»، التفرغ لتجهيزات حفل الزفاف والسفر إلى نويبع، وقضاء أيام معدودة كـ«شهر عسل»، لحين العودة للقاهرة، وتقديم الـ5 أيام المُتبقية من المسرحية، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا.

وتابعت دنيا: «كان نفسي إجازة الفرح تطول شوية، خصوصًا إن أنا لم أرتاح منذ مارس الماضي تقريبًا، لانشغالي بتصوير مسلسلات رمضان، وأعقبها عرض المسرحية في عيد الفطر، فلم أحصل على راحة إطلاقًا، لكن التزامي الشديد بالاتفاق واحترام الجمهور، يُحتم عليّا قطع إجازة شهر العسل لاستئناف العرض».

وأشارت إلى انتهاء الموسم الثاني من «زقاق المدق»، يوم الأحد الماضي، لتحصل بعده على إجازة برفقة زوجها المهندس مصطفى كامل، لتستعد لتقديم الموسم الثالث من المسرحية في شهر يوليو المُقبل.