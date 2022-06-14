أوكرانيا: روسيا تحاول اقتحام سيفيرودونتسك.. وجيشنا صامد

أعلنت أوكرانيا اليوم الثلاثا، إنَّ قواتها لا تزال صامدة داخل سيفيرودونتسك وتحاول إجلاء المدنيين بعد أن دمرت روسيا آخر جسر يؤدي إلى المدينة الشرقية المدمرة في نقطة تحول محتملة في واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب.

وقال رئيس بلدية سيفيرودونتسك الأوكراني أوليكساندر ستريوك، إنَّ الوضع صعب للغاية لكن هناك اتصالات مع المدينة على الرغم من تدمير الجسر الأخير فوق نهر سيفيرسكي دونيتس.

الوضع صعب للغاية فى مدينة سيفيرودونتسك

وأضاف رئيس بلدية سيفيرودونتسك الأوكراني، أنَّ القوات الروسية تحاول اقتحام المدينة لكن الجيش الأوكرانى صامد وفقا لما ذكرت وكالة أنباء ╨رويترز».

وتقول أوكرانيا إنَّ أكثر من 500 مدني محاصرون داخل مصنع كيماويات في منطقة صناعية بالمدينة إذ قاومت قواتها قصفًا واعتداءً روسيًا لأسابيع.

وقال ستريوك إن عمليات الإجلاء لا تزال جارية «كل دقيقة عندما يكون هناك هدوء وإمكانية النقل، لكن هذه عمليات إجلاء منفصلة، يتم إجراؤها واحدة تلو الأخرى، ويتم اغتنام كل فرصة ممكنة».

وقال داميان ميجرو المتحدث باسم وحدة من المتطوعين الأجانب الذين يساعدون في الدفاع عن سيفيرودونيتسك ، إن هناك خطر ترك عدد كبير من المدافعين الأوكرانيين معزولين عن بقية القوات الأوكرانية، كما حدث في مدينة ماريوبول التي سقطت في مايو بعد شهور من حصار روسي.

ومعركة سيفيرودونتسك المدينة التي كان عدد سكانها بالكاد أكثر من 100 ألف قبل الحرب هي الآن أكبر معركة في أوكرانيا حيث تحول الصراع إلى حرب استنزاف عقابية.

وقالت كييف إنَّها تخسر عددًا مذهلاً من الجنود يتراوح عددهم بين 100 و200 قتيل يوميًا، بالإضافة إلى إصابة مئات آخرين.

زيلينسكى ينفى نقص ذخيرة القوات الأوكرانية

وكانت أوكرانيا أعلنت صباح اليوم، إنَّ القوات الروسية قطعت كل الطرق لإجلاء المواطنين من مدينة سيفيرودونتسك بشرق أوكرانيا، بتدمير آخر جسر يربطها بمدينة أوكرانية تقع على الجانب الآخر من النهر.

فيما نفى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، نقص ذخيرة القوات الأوكرانية

البابا فرنسيس: الغزو ينتهك حق أي بلد في تقرير المصير

فى السياق ذاته، وجه البابا فرانسيس سلسلة جديدة من الضربات الشديدة لروسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا ، قائلا إن قواتها كانت وحشية وقاسية وشرسة وإن الغزو ينتهك حق أي بلد في تقرير المصير.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.