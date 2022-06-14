عاجل.. رئيس الوزراء: حافز لكل سيارة كهربائية يصل لـ50 ألف جنيه

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اعتبار الدولة المصرية، لقطاع صناعة السيارات كأحد الأهداف الاستراتيجية لتوطينه وتطويره في الفترة المقبلة، كهدف استراتيجي للدولة.

وأضاف «مدبولي»، في تصريحات صحفية له على هامش جولته في المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد منذ قليل، أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، والسعي لتوطين كل أنواع السيارات، لكن التركيز الأساسي سيكون مع استشراف المستقبل للسيارات النظيفة التي تعمل بالكهرباء.

منح حافز للمستهلك

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم منح حافز للمستهلك الذي يشتري سيارة كهربائية يصل إلى 50 ألف جنيه، لتشجيع تلك الصناعة، وتوطينها في مصر، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك سعر جاذب جدا لشحن السيارة الكهربائية، مع العمل على إنشاء 3 آلاف نقطة شحن للسيارات الكهربائية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى زيادة عدد محطات الغاز الطبيعي من 250 محطة إلى ألف محطة في عام واحد.