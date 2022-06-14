«الصحة»: «لا توجد موجة جديدة من فيروس كورونا والمتحورات أمر طبيعي»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد متوقف على إعلان منظمة الصحة العالمية لإنتهاء الجائحة، وهناك خمول لفيروس كورونا على مستوى العالم فى المرحلة الحالية ولكن يجب الإنتباه الى أن التوزيع غير العادل للقاحات كورونا سيؤجل إعلان المنظمة الوصول إلى مناعة القطيع وهو يتحقق من خلال إعلان تطعيم 70% من المواطنين.

الحديث عن موجة جديدة لفيروس كورونا

وعلق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على ارتفاع إصابات كورونا، في عدد من الدول لافتا إلى أنها أعداد بسيطة، ولا صحة لدخول موجات جديدة من فيروس كورونا فى التوقيت الحالي: «ظهور متحورات أمر متوقع وطبيعي لأن المتحورات هي سمة أساسية للفيروسات وليس فيروس كورونا فقط».

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن مصر تقترب من الإعلان الرسمي للوصول إلى 70% من تطعيم المواطنين، وهناك توجيهات بزيادة التوسعات مع الفئة العمرية فوق الـ12 عاما، لافتة الى أن الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا متوافرة لهم لمن مر على تلقيحهم بالجرعتين الأولى والثانية 6 أشهر، مؤكدة أن الجرعة التنشيطية ليست رفاهية بل هي مهمة لتعزيز مناعة الجسم.

الأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وطمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية المتعلقة بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا، نافيا صحة ما يتردد بشأن انتهاء صلاحية لقاحات كورونا: «جميع اللقاحات متوافرة وآمنة ومخزنة بطريقة حفظ اللقاحات العالمية فى ثلاجات مخصصة لحفظ اللقاحات».