الاتحاد الأوروبي: مشروعاتنا التنموية تغطي محافظات مصر.. وأبرزها الصحة والنقل والغذاء

قال السفير كريستان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الدعم المقدم لمصر يأتي في أشكال ومظاهر مختلفة ومنها 3 مشروعات من الشراكات أحدها يتعلق بالصحة منذ أعقاب جائحة كورونا بقيمة 18 مليون يورو، ودعم آخر في قطاع الطاقة والمياه بإجمالي 118 مليون يورو، وبالتالي هو دعم لموازنة الحكومة المصرية، لافتا إلى أن هناك حزمة من البرامج والمشروعات المقدمة لدعم مصر في مختلف مناحي الحياة والمجالات من أسوان إلى الإسكندرية وجميع محافظات مصر تتضمَّن مشروعات معالجة المياه والصرف الصحي.

خطة لتطوير الدلتا والإسكندرية

وأوضح بيرجر، خلال مداخلة بالفيديو لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على «فضائية dmc»، أن الاتحاد وقَّع على اتفاق منذ أسابيع مع مصر وهيئة المعونة الفرنسية لإحدى محطات معالجة المياه بحي حلوان، مشيرا إلى أن هناك خطة لتطوير الدلتا والإسكندرية، ومختلف أنحاء البلاد، مضيفا أن الاتحاد يولي ملف النقل اهتماما كبيرا للحد من الزحام الذي يؤثر على الاقتصاد في نهاية المطاف، ويتم ذلك من خلال وسائل نقل صديقة للبيئة.

دعم الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة الكبرى

وأشار بيرجر إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم تطوير التربة والمشروعات الزراعية، بجانب دعم الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة الكبرى من خلال منح مقدمة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لقروض تقدمها بنوك الاستثمار الأوروبية «نعمل على التمكين المالي للشباب والنساء ولدينا برامج ومشروعات نعمل عليها بالتعاون بين الأمم المتحدة والبنوك المصرية للسماح بإنشاء شركات جديدة وتحصل على التمويل من أجل تطوير أفكار الشباب وتدريبهم ليصبحوا أصحاب مشروعات خاصة بهم».