الصحة: مصر تقترب من «صفر كورونا».. وجاهزون لتغيرات الفيروس المفاجئة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن 80% من مستشفيات الوزارة، لم تعد تستقبل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه يعدا مؤشرا على اقتراب تسجيل مصر «صفر إصابات»، مؤكدا أنه «أمر وارد جدا».

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحالات المصابة بكورونا في مصر «قليلة جدا»، ولا تحتاج إلى الدخول للمستشفيات، مشيرا إلى أن مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، تم تقليص عددها إلى أقل ما يمكن.

تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

أكد متحدث وزارة الصحة، أن خطة الدولة في التوسعات في عملية تطعيم المواطنين، ساهمت بشكل كبير في كسر حاجز الخوف والقلق، تجاه الحصول على لقاحات كورونا، لافتا الى أن اللقاحات يحسب لها الدور الأول في تخفيف حدة الإصابات، وجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة الخطورة، لذلك الموجة الرابعة والخامسة من فيروس كورونا، كانت خفيفة على عكس الموجات الثلاثة الأولى.

مصر جاهزة لأي تغيرات بفيروس كورونا

أوضح عبد الغفار، أن مصر مستعدة لأي متغيرات مفاجئة، قد تحدث لفيروس كورونا، معلقا عن غلق بعض الدول لمناطق بعينها في حال ظهور اصابات، قائلا: «الدول تعتمد على نظرية الغلق في حالة ظهور إصابات، لمنع انتشار الوباء، والحفاظ على تسجيل صفر إصابات لديها، وهذا أمر جيد، كتجربة الصين على سبيل المثال».

وأشار إلى أن سياسة التعامل مع فيروس كورونا، اختلفت كثيرا عن بداية انتشار الجائجة، موضحا: «في البداية الجائحة كنا نتعامل لتقليل حالات الإصابات، الفترة الحالية نعيش مناعة القطيع من خلال التوسعات فى التطعيم».