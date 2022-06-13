رئيس التحرير

محمود مسلم

«الصحة» تكشف موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لجميع الأعمار

كتب:

مريم الخطري
06:37 ص | الإثنين 13 يونيو 2022
لقاحات كورونا في مصر

لقاحات كورونا في مصر

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين بشأن موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر، وقالت الوزارة إن موعدها لمن فوق الـ65 عامًا بعد مرور 3 أشهر من تلقي اللقاح.

وأوضحت الوزارة أن الجرعة التنشيطية لمن هم أقل من 65 عاما بعد مرور 6 أشهر من تلقي اللقاح، لافتة إلى أن من تلقى تطعيم لقاح جونسون آند جونسون، سيكون بعد مرور شهرين من تلقي اللقاح فقط، ودعت المواطنين بضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية نظرا لأهميتها فى تعزيز مناعة الجسم.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وأضافت وزارة الصحة أنه على المواطنين عدم تجاهل الجرعة التنشطيطة والتكاسل من الحصول عليها، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى ظهور متحورات من فيروس كورونا في الفترة المقبلة ولكنها ليست بالقوة التي كانت من ذي قبل من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وعن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشطية من لقاح كورونا، قالت الوزارة إنها وصلت إلى 3 ملايين مواطن، وهناك وفرة في لقاحات كورونا في مصر ويتم استقبال شحنات جديدة بانتظام وحفظها، ولا داعي للخوف أو القلق.

هل يوجد لقاح لكورونا أفضل من الآخر؟

وعلقت وزارة الصحة والسكان على الأحاديث التى انتشرت حول وجود لقاح كورونا أفضل من لقاح آخر، قائلة إن جميع لقاحات كورونا تعمل بنفس الكفاءة لتعزيز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا ومتحوراته .

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، وقالت إنه رغم الانخفاض الملحوظ في أعداد إصابات فيروس كورونا، ما زالت هناك حالة من الاستعدادات القصوى تحسبا لأي طارئ يمكن أن يحدث.

 

اقرأ المزيد:

الصحة تنتهي من تطعيم الفئات المستهدفة بلقاح كورونا داخل 6 مدن في دمياط

بعد تحذير الصحة من الإجهاد الحراري .. طبيب يقدم عدة نصائح لمرضى السكر

«الصحة»: فحص مليون و490 ألف سيدة ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»

«الصحة» تحذر من خطر الإجهاد الحراري.. يشكل تهديدا على الحياة
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.