«الصحة» تكشف موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لجميع الأعمار

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين بشأن موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر، وقالت الوزارة إن موعدها لمن فوق الـ65 عامًا بعد مرور 3 أشهر من تلقي اللقاح.

وأوضحت الوزارة أن الجرعة التنشيطية لمن هم أقل من 65 عاما بعد مرور 6 أشهر من تلقي اللقاح، لافتة إلى أن من تلقى تطعيم لقاح جونسون آند جونسون، سيكون بعد مرور شهرين من تلقي اللقاح فقط، ودعت المواطنين بضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية نظرا لأهميتها فى تعزيز مناعة الجسم.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وأضافت وزارة الصحة أنه على المواطنين عدم تجاهل الجرعة التنشطيطة والتكاسل من الحصول عليها، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى ظهور متحورات من فيروس كورونا في الفترة المقبلة ولكنها ليست بالقوة التي كانت من ذي قبل من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وعن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشطية من لقاح كورونا، قالت الوزارة إنها وصلت إلى 3 ملايين مواطن، وهناك وفرة في لقاحات كورونا في مصر ويتم استقبال شحنات جديدة بانتظام وحفظها، ولا داعي للخوف أو القلق.

هل يوجد لقاح لكورونا أفضل من الآخر؟

وعلقت وزارة الصحة والسكان على الأحاديث التى انتشرت حول وجود لقاح كورونا أفضل من لقاح آخر، قائلة إن جميع لقاحات كورونا تعمل بنفس الكفاءة لتعزيز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا ومتحوراته .

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، وقالت إنه رغم الانخفاض الملحوظ في أعداد إصابات فيروس كورونا، ما زالت هناك حالة من الاستعدادات القصوى تحسبا لأي طارئ يمكن أن يحدث.