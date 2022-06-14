«عامر» و«محيي الدين» يشاركان في اجتماعات أفركسيم بنك بالعاصمة الإدارية

تُعقد الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي الـ 29، «أفركسيم بنك»، غدا الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022، وسط مشاركة 3 آلاف شخص من المصرفيين ومحافظي البنوك المركزية، وشخصيات دولية وحكومية بارزة من رؤساء ووزراء أفارقة وأعضاء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء الدوليين.

البنك المركزي المصري يشرف على الاجتماعات السنوية لأفركسيم بنك

وقال بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاجتماعات يشرف على تنظيمها البنك المركزي المصري، بالتعاون مع «أفركسيم بنك»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع العديد من الهيئات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وصندوق النقد والبنك الدولي.

الاجتماعات تستمر على مدار 4 أيام متتالية

وبحسب البيان، من المقرر أن تستمر الاجتماعات على مدار 4 أيام متتالية، بداية من 15 وحتى 18 يونيو 2022، تُعقد خلالها جلسات عامة ورئيسية تصل إلى 30 جلسة، بجانب معرضين للبرامج والمبادرات الرئيسية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في إطار إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وبرامج ومبادرات أفريسكيم بنك الهادفة إلى تسريع وتيرة إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية والتوسع في التجارة البينية بين تلك الدول.

وتتناول الموضوعات الرئيسية للاجتماعات العديد من المحاور الهامة للاقتصاد والتجارة على مستوى التنسيق الدولي، وفي مقدمتها الحديث عن أهمية ودور تفعيل إمكانات إتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية وكيفية ذلك خلال المرحلة الجديدة وسط تغيرات عالمية وأزمة الوباء، ومستقبل التكامل الاقتصادي في القارة وسبل تمكين الشباب والاستفادة من الطاقات.

يشهد اليوم الأول للاجتماعات، كلمة رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، أفركسيم بنك، بنيديكت أوراما خلال الجلسة الافتتاحية، وكلمة الترحيب بالحضور ويلقيها طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، تليها الكلمة الرئيسية عن إعادة ترتيب سلاسل التوريد العالمية في مرحلة ما بعد أزمتي الوباء والحرب الروسية، بعنوان «الفرص والتهديدات أمام إتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية»، بمشاركة من الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، مايكل سبنس، والمحاضر وأستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال بكلية ستيرن بجامعة نيويورك.

وعن أبرز جلسات المؤتمر، يتحدث الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل أجندة 2030 خلال الجلسة الأولى للاجتماعات، بجانب مشاركة رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال نفس الجلسة وعدد من محافظي البنوك المركزية الأفريقية، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقي، ومفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين، والرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.

كما يتحدث محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، عن تداعيات الأزمة الأوكرانية على التجارة والاقتصادات الأفريقية، خلال الجلسة العامة التي يديرها الدكتور دونالد كابيروكا، الرئيس السابق لبنك التنمية الأفريقي.