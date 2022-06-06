التموين: تفعيل لجان اختيار الوظائف القيادية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة

في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية، وجه ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانعقاد ‏لجان اختيار الوظائف القيادية من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تجهز مقر الوزارة فنيا وإلكترونيا

‏وأكد العميد خالد شرف، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ‏للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية أن القرار جداء للتأكيد على أن مقر الوزارة أصبح جاهزا للعمل بعد تجهيزه مكتبيا وفنيا وتكنولوجيًا لإجراء ‏الأعمال كافة، موضحاً أن انعقاد اللجنة يأتي في أطار بدء الوزارة التشغيل ‏التجريبي وإطلاق حزمة من الأعمال داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الادارية ‏الجديدة ومنها بدء تفعيل منظومة ‏GFMIS‏ ومنظومة ‏PAY ROLL‏ ‏والخاصة بحساب مرتبات العاملين بالوزارة.

تدريب العاملين على حزم البرامج العامة والتخصصية

وأضاف أنه تم إجراء العمليات الخاصة برواتب شهر يونيو الجاري بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لافتا إلى أن ‏كل المنتقلين للعمل بالمقر الجديد تم تدريبهم على حزم البرامج ‏التدريبية العامة والتخصصية من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية ‏الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي ‏للتنظيم والادارة ومعهد نظم معلومات القوات المسلحة.‏

الجدير بالذكر أن أولى لجان اختيار الوظائف القيادية تضم ثلاثة وظائف مهمة وهي رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، رئيس ‏الادارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية ‏والإدارية.

وأثنى أعضاء لجنة الاختيار على جاهزية المقر الجديد ‏بالعاصمة الادارية لانعقاد لجنة الاختيار، موضحين أن المقر سيكون ‏إضافة جديدة للدولة كمقرات الوزارات الأخرى التي تم ميكنتها، وأن ما يحدث ‏من انتقال الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة هو نقلة حضارية تكنولوجية بما ‏تتضمنه من سبل التحول الرقمي للدولة المصرية وتوفير بيئة ومناخ العمل الأمثل ‏الذي يعمل على رفع الكفاءة وزيادة الانتاجية والتميز في الاداء.‏