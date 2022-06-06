التموين: تفعيل لجان اختيار الوظائف القيادية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة
كتب:
وفاء الصعيدي
09:40 ص | الإثنين 06 يونيو 2022
في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية، وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانعقاد لجان اختيار الوظائف القيادية من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تجهز مقر الوزارة فنيا وإلكترونيا
وأكد العميد خالد شرف، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية أن القرار جداء للتأكيد على أن مقر الوزارة أصبح جاهزا للعمل بعد تجهيزه مكتبيا وفنيا وتكنولوجيًا لإجراء الأعمال كافة، موضحاً أن انعقاد اللجنة يأتي في أطار بدء الوزارة التشغيل التجريبي وإطلاق حزمة من الأعمال داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة ومنها بدء تفعيل منظومة GFMIS ومنظومة PAY ROLL والخاصة بحساب مرتبات العاملين بالوزارة.
تدريب العاملين على حزم البرامج العامة والتخصصية
وأضاف أنه تم إجراء العمليات الخاصة برواتب شهر يونيو الجاري بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لافتا إلى أن كل المنتقلين للعمل بالمقر الجديد تم تدريبهم على حزم البرامج التدريبية العامة والتخصصية من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والادارة ومعهد نظم معلومات القوات المسلحة.
الجدير بالذكر أن أولى لجان اختيار الوظائف القيادية تضم ثلاثة وظائف مهمة وهي رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، رئيس الادارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
وأثنى أعضاء لجنة الاختيار على جاهزية المقر الجديد بالعاصمة الادارية لانعقاد لجنة الاختيار، موضحين أن المقر سيكون إضافة جديدة للدولة كمقرات الوزارات الأخرى التي تم ميكنتها، وأن ما يحدث من انتقال الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة هو نقلة حضارية تكنولوجية بما تتضمنه من سبل التحول الرقمي للدولة المصرية وتوفير بيئة ومناخ العمل الأمثل الذي يعمل على رفع الكفاءة وزيادة الانتاجية والتميز في الاداء.