تقديم خدمات علاجية لـ6 آلاف سيدة ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار مديرية الصحة بالمحافظة، في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان، حرصاً على سلامة وصحة المرأة المصرية.

فحص 954 ألف سيدة منذ انطلاق المبادرة

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إجمالي عدد الحالات التي تم إجراء الفحوصات الطبية خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 6933 سيدة، وذلك خلال شهر مايو الماضي بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أنه تم فحص 954 ألفا و828 سيدة منذ انطلاق المبادرة حتى مايو الماضي.

الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية، مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم، من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي، كما تم تحويل الحالات التي تستحق عمل أشعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.

تنظيم قافلة طبية في قرية الحاج قنديل

وأطلقت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية بقرية الحاج قنديل بمركز دير مواس، لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان في إطار مبادرة حياة كريمة، حيث تضم القافلة العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر- الجراحة»، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.