«حياة كريمة» تتكفل بعلاح حالات الأمراض المزمنة في وحدة صحية بالجيزة

«ملائكة الرحمة».. هكذا أصبحوا اسمًا على مسمى في أقصى شمال الجيزة بالوحدة الصحية لقرية «سقيل»، الذين يستمرون في العمل يوميا 8 ساعات، وربما أكثر، ثم يستكملون عملهم مجانًا دون مقابل في خدمة غير القادرين من سكان القرية، ويقدمون لهم الاستشارات الطبية في منازلهم مجانًا.

فحوص طبية مجانا لأهالي القرية غير القادرين

وأهدى برنامج «حياة كريمة» مدير وحدة الرعاية الصحية بقرية سقيل في مركز أوسيم بالجيزة، ميدالية أبطال حياة كريمة، نظرًا لجهوده في العمل بعد مواعيد العمل الرسمية في إجراء الفحوص الطبية خارج الوحدة الصحية مجانًا لأهالي القرية غير القادرين.

وحدة صحية تخدم 30 ألف نسمة

وقال مدير الوحدة الصحية، إنهم يقدمون الخدمات الصحية لكل من يطلبها من أهالي القرية ابتغاء مرضات الله، موضحًا: «بنخدم مايقرب من 30 ألف نسمة من كل الطبقات الفقراء والأغنياء، وفريق عمل الوحدة متنوع بين الأسنان والعلاج الطبيعي والباطنة ومختلف التخصصات وسعر التذكرة جنيه واحد، بيحصل من خلالها المريض على الكشف والعلاج».

وتابع الطبيب، أن هناك بعض المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى أدوية شهرية، وحصل برنامج حياة كريمة على بيانات هؤلاء المرضى، وأجرى اتصالات ببعضهم وأخبرهم بأن المبادرة تكفلت بتوفير علاجهم.