الحكم على 6 متهمين في «كفن عين شمس» 13 يوليو المقبل

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، جلسة محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بفيديو الكفن، وذلك فى قضية أخرى تخص حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص واستعرض القوي واستيلاء على أرض مملوكة للغير لجلسة 13 يوليو للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنة، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وهاني مصطفى، وأمانة سر رجب شعبان.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، التى كشفت أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نيلى يملكه المجنى عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيه وأتلفوه، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة بها، والتى أمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرون معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين، ولكنهما رفضا الصلح بينهما.