المؤبد لـ4 والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين بتهمة تزوير محررات رسمية في قضية كفن عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، بمعاقبة 7 متهمين من بينهم متهمون بتزوير في محررات رسمية في قضية «كفن عين شمس»، القضية رقم 693 لسنة 2022 جنايات حلوان، بالسجن المشدد 15 سنة لثلاثة متهمين، والمؤبد لأربعة آخرين.

وجاء أسماء المتهمين الذين قضت المحكمة بمعاقبتهم كالآتي: أسماء سند محمود بالحبس سنة مع الشغل، وعزل من الوظيفة ومعاقبة محمد سعيد محمد، محمد سيف الدين محمد، أحمد نصر الدين فرغلي، ومراد نصر الدين فرغلي بالسجن المؤبد

ومعاقبة عز الدين نصر الدين فرغلي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة عمر صلاح مرغني إبراهيم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسي وعصام يماني وإبراهيم فهمي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

اختلاس دفتر المحررات الرسمية

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة حلوان، قامت المتهمة الأولى بصفتها من أرباب الوظائف العمومية «موظفة حفظ بمكتب توثيق مدينة حلوان»، باختلاس مستندات جهة عملها، والمسلمة إليها بسبب وظيفتها، بأن قامت باستلام دفتر المحررات الرسمية لعام 2012، ليبقي تحت تصرف جهة عملها، إلا أنها اختلسته بنية تملكه وإضاعته علي جهة عملها.

الاتفاق على تزوير محررات رسمية

وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية، واستعمالها فيما زورت من أجله، ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان، ارتكبت وباقي المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول، تزويراً في محرر رسمي، ألا وهو «توكيل رسمي عام والمنسوب صدوره لمكتب توثيق شهر عقاري مدينة حلوان»، وكان ذلك بطريق الاصطناع، وذلك بأن اتفقوا مع المجهول على تزويره على غرار نظيره الصحيح التي تصدره تلك الجهة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها به، فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.