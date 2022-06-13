بدء محاكمة 6 متهمين في واقعة كفن عين شمس

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية جلسة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بفيديو الكفن، إضافة إلى كونهم متهمين على ذمة قضايا حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، واستعراض القوة، والاستيلاء على أرض مملوكة للغير.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنة، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وهاني مصطفى، وأمانة سر رجب شعبان.

حبس المتهمين على ذمة التحقيقات

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، التي كشفت أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه استعرضوا القوة على عاملين بمركب نيلي يملكه المجني عليهم الثلاثة، وروّعوا مَن فيه وأتلفوه، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة بها، التي أمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرون معه عاملاً بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين، ولكنهما رفضا الصلح بينهما.