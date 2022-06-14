تأجيل محاكمة 5 متهمين بالتزوير في محررات رسمية بالبساتين لـ24 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، محاكمة 5 متهمين بالتزوير في محررات رسمية بمنطقة البساتين، لجلسة 24 يوليو المقبل.

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، بأنهم في دائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول حتى الثالث، هم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو «عقد البيع المنسوب صدوره لمكتب شهر عقاري الجيزة»، وكان ذلك بطريق الاصطناع، وذلك بأن اتفقوا مع مجهول على تزويره علي غرار نظيره الصحيح الذي تصدره تلك الجهة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها به و هي حدود و أطوال ومساحة قطعة أرض مغايره لقطعة الأرض محل العقد الصحيح، فأثبت المجهول تلك البيانات على خلاف الحقيقة.