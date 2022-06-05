مجموعة الاتصال الوزارية العربية تبحث جهود حل الأزمة الروسية الأوكرانية

عقدت مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا، وفي إطار مواصلة تنفيذ المهمة الموكلة لها من قبل مجلس الجامعة العربية، اجتماعًا لها اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، لبحث تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على المنطقة العربية ومناقشة سبل مواصلة المساهمة في جهود تسويتها.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وصرح المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأنّ المجموعة اتفقت على الاستمرار في متابعة ورصد التطورات وتقييمها خلال جلساتها المتعاقبة، والتباحث في كيفية التوصل إلى تحقيق تقدم فاعل في جهود حل الأزمة الروسية الأوكرانية في إطار علاقات الصداقة المتينة التي تجمع الجانب العربي مع طرفيها.

التحرك العربي وجهود تسوية الأزمة

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أنّ المجموعة اتفقت على أهمية تفعيل التحرك العربي خلال المرحلة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق الجهود المبذولة دوليًا للمساهمة في تسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.