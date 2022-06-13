للتوعية بالتغيرات المناخية.. المغامر علي عبده يجوب المحافظات بدراجة كهربائية

مبادرة مختلفة أعلنها المغامر المصري على عبده، بالتزامن مع يوم البيئة العالمي اختارتها منظمة الأمم المتحدة ضمن 5 مبادرات هي الأهم على مستوى العالم، للتوعية بمخاطر التلوث.

وقالت المنظمة في بيانها: «علي عبده، ناشط في مجال الاستدامة والبيئة يعمل من أجل تطوير أكبر للسيارات الكهربائية، حطم الأرقام القياسية لموسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر مسافة على دراجة نارية كهربائية في 24 ساعة: 919.87 كيلومتر عام 2021».

مبادرة «رحلة لمؤتمر المناخ»

وأوضحت المنظمة في يوم البيئة العالمي أن المغامر«علي» بركوب دراجته النارية الكهربائية، أطلق مبادرة «رحلة لمؤتمر المناخ» من خلال مروره بالمدن المصرية بـ دلتا النيل، للقاء الطلاب والمسؤولين الحكوميين وإلقاء محاضرات تركز على آثار أزمة المناخ.

زيارة جميع المحافظات المصرية

وبشأن ذلك، قال المغامر المصري في تصريحات لـ«الوطن» إن تلك المبادرة لن تكون الرحلة التوعوية الوحيدة، إذ سنقوم قبيل انطلاق مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل، بزيارة جميع المحافظات المصرية وتسجيل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة جينيس لتحقيق الأهداف التالية: الترويج والتوعية لاستضافة مصر لقمة المناخ المقبل cop27، وتوثيق أثر تغير المناخ على المجتمع المصري في المحافظات المختلفة، وتوحيد وتعزيز جهود الأطراف العاملة في المجال البيئي، سواء كانت منظمات محلية وعالمية، أفراد أو شركات، من أجل رفع وعي الشباب بقضية تغير المناخ والتلوث البيئي، ورفع الوعي بأساليب التكيف مع التغيرات المناخية، وأخيرا تسليط الضوء على مجهودات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في الحفاظ على البيئة.

تبدأ الرحلة من معبد أبوسمبل في محافظة أسوان، وتنتهي بمدينة شرم الشيخ لعرض المخرجات والتوصيات خلال مؤتمر المناخ، بهدف عرض التجربة على العالم وحث الدول الصناعية على خفض الانبعاثات، ودعم مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية.