التفاصيل الكاملة لعرض مسلسل House of the Dragon

أعلنت مجموعة OSN عن عرض مسلسل House of the Dragon بشكل حصري عبر منصتها بدءا من 22 أغسطس، وذلك بالتزامن مع عرضه لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

معلومات عن العمل

- المسلسل يركز على الأحداث السابقة للمواسم السبعة التي عرضت من المسلسل الملحمي Game of Thrones.

- يبدأ عرض المسلسل بالتزامن مع عرضه الأول في الولايات المتحدة يوم 22 أغسطس.

- تعرض منصة OSN حلقة جديدة من المسلسل كل أسبوع.

- المسلسل الدرامي أحد الإنتاجات الأصلية لاستوديوهات HBO.

- المسلسل مكون من عشر حلقات.

OSN تعرض حلقة جديدة من المسلسل كل أسبوع

- المسلسل تم بناؤه على رواية Fire & Blood للكاتب جورج مارتن، الذي تدور أحداثه قبل 200 عام من أحداث Game of Thrones، ويحكي قصة عائلة هاوس تارجاريان (House Targaryen).

أبطال أحداث المسلسل

يؤدي بادي كونسيدين دور الملك فيسريس تارجاريان، ومات سميث الذي يؤدي دور الأمير دايمون تارجاريان الأخ الأصغر للملك ووريث العرش.

الفنانة أوليفيا كوك تؤدي دور أليسنت هايتاور

تؤدي أوليفيا كوك دور أليسنت هايتاور، ابنة مساعد الملك، وتلعب إيما دارسي دور ابنة الملك الأولى الأميرة راينيرا تارجاريان.

أما ستيف توسان فيلعب دور اللورد كورليس فيلاريون، «أفعى البحر»، في حين تلعب إيف بيست دور زوجته الأميرة راينيس تارجارين، ينما يؤدي فابيان فرانكل دور سير كريستون كول، وتؤدي سونويا ميزونو دور ميساريا، فيما يؤدي ريس إيفانز دور أوتو هايتاور، يد الملك ووالد أليسنت.