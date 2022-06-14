خدمات حكومية جديدة على بوابة مصر الرقمية قريبا.. جار الصيانة والتحسينات

أعلن الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية، إجراء صيانة على خادم بيانات البوابة، التي تقدم العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب للمصالح الحكومية، والوقوف طويلا في طوابير الخدمات، إذ يأتي على رأس هذه الخدمات، ما تقدمه البوابة من خدمات التموين للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، البالغ عددهم نحو 72 مليون مواطن مدرجين على قاعدة بيانات الدعم التمويني، يصرفون الخبز يوميا، من بينهم 64 مليون مواطن مستحقون للدعم التمويني الشهري، مدرجين جميعهم على 23 مليون بطاقة تموين.

البوابة في حالة الصيانة

بمجرد تصفح رابط بوابة مصر الرقمية من هنا، تظهر رسالة مدون بها أن البوابة في حالة صيانة، وأنه جار العمل على إضافة تحسينات على البوابة، من أجل إضافة خدمات جديدة بها، فضلا عن مطالبة المواطنين عبر نفس الرسالة بمعاودة تصفح الرابط الرسمي للبوابة في وقت لاحق.

وبمجرد توقف رابط بوابة مصر الرقمية عن العمل، توقع العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقرب إعلان البوابة عن مزيد من الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين، خاصة في ظل عدم إتاحة بعض الخدمات إلكترونيا من خلالها حتى الآن، إذ يأتي من بين هذه الخدمات، تسجيل رقم الموبايل لصاحب بطاقة التموين، والمتاح فقط على موقع دعم مصر حتى الآن.

خدمات حكومية تتيحها بوابة مصر الرقمية

تتيح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال بوابة مصر الرقمية، الخدمات التالية: «التموين، والخدمات المدنية، والمركبات، والأحوال المدنية، والشهر العقاري، والتوثيق، والتأمين الاجتماعي، والمحاكم، والسجل التجاري»، فضلا عن أنه من المتوقع أن تزداد هذه الخدمات قريبا طبقا للمعلن على الرابط الرسمي للبوابة.