بوابة مصر الرقمية 2022.. هل تقدم خدمات تحديث البطاقة التموينية؟

يبحث الكثيرون هذه الأيام عبر محرك البحث جوجل عن رابط بوابة مصر الرقمية 2022، تزامنا مع تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتحديث البطاقات التموينية التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية 2022، باعتبار أن بوابة مصر الرقمية 2022 تتيح للمواطنين خطوات تحديث البطاقات التموينية.

خدمات بوابة مصر الرقمية 2022

بوابة مصر الرقمية 2022 أو بوابة الخدمات الحكومية هي منصة تقدم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل ميسر وشخصي وحديث، من خلال منظومة التحول الرقمي، وتقدم 131 خدمة عبر المنصة لكافة وزارات الحكومة المصرية كالتالي:

- المرافق: تقدم كل ما يخص السكن كالكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي.

- الخدمات المدنية: كل ما يخص الأحوال الشخصية والتوثيق المرور.

- عدالة مصر الرقمية: كل ما يخص النواحي الجنائية والمدنية، الاقتصادية والإدارية

- الملكيات: كل ما يخص الشهر العقاري والسجل العيني والزراعي والحضري.

- الصحة الرقمية: كل ما يخص الرعاية الصحية من الإسعاف إلى العلاج.

- الشركات والمنشآت: كل ما يخص الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمينات الاجتماعية.

- السفر والانتقال: كل ما يخص السفر الداخلي والخارجي.

- التعليم والجامعات: كل ما يخص التعليم العالي والجامعات وخدمات التنسيق والتعليم الالكتروني وغيره.

- الحماية الاجتماعية: كل ما يخص الدعم الاجتماعي كالبرامج الاجتماعية والعلاج على نفقة الدولة والتمويل العقاري وغيرها.

وتقدم جميع الخدمات من هنـــــــــــــــا

خدمات التموين عبر بوابة مصر الرقمية 2022

أما فيما يخص خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر موقع بوابة مصر الرقمية 2022، تتوفر مجموعة من الخدمات هي: «تفعيل بطاقة التموين، إصدار بدل تالف أو بدل فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل بطاقة تموين من محافظة إلى محافظة أخرى، فصل اجتماعي، ضم أفراد أسرتي، الاستعلام عن صرف التموين، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا».