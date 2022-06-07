الاتصالات: 4 ملايين و870 ألف شخص استفادوا من خدمات بوابة مصر الرقمية

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إن هناك 14 جهة تقدم خدماتها من خلال بوابة مصر الرقمية، والتي أصبحت تقدم 132 خدمة، مثل خدمات التموين والمرور والتأمينات الاجتماعية، لافتًا إلى استهداف تقديم حزمة جديدة من الخدمات تشمل 20 خدمة في الفترة المقبلة.

خدمات رقمية لقطاع الزراعة

وأضاف «العطار»، في حوار مع الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن الخدمات الجديدة تتضمن قطاع الكهرباء، وقطاع الزراعة، حيث يستطيع المزارع في الفترة المقبلة الحصول على الخدمات كافة، دون الذهاب للمكاتب والمديريات، حيث تستهدف الوزارة 22 خدمة جديدة لهذا القطاع، مثل زيارة الطبيب البيطري، واستخراج تصريح لمزرعة دواجن.

4 ملايين و870 ألف مستخدم لخدمات بوابة مصر الرقمية.. أبرزها خدمات التموين

وأشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن مصر 2030 تستهدف تحقيق الاحتوائية وخدمة كل أطياف المجتمع، لافتًا إلى أن عدد مستخدمي بوابة مصر الرقمية وصل إلى 4 ملايين و870 ألف مستخدم، وأن أمس من الأيام التي شهدت إقبال كبير على الخدمات التي تقدمها البوابة الرقمية، حيث تم تنفيذ 65000 معاملة، لافتًا إلى أن أكثر المعاملات التي تشهد إقبالا كبيرا هي التموين، حيث تضمنت معاملات الأمس التي بلغت 65000 معاملة نحو 18000 معاملة تخص التموين فقط، وأن هذه المعاملات تضمنت إضافة أفراد للأسرة، أو فصل أفراد وإضافتهم في بطاقات أخرى، والنقل من محافظة لأخرى.

70% من خدمات التموين تتم رقميًا

وأوضح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه فيما يخص التموين فإن 70% من التعاملات والطلبات تتم الآن بصورة رقمية، فإذا كانت مكاتب التموين تستقبل 100 شخص في السابق فإن البوابة الرقمية قلصت تلك الأعداد إلى 30 شخصا فقط، مشيرًا إلى وجود لجنة العدالة التي تختص بوضع المحددات التي يتم العمل على أساسها، وتم التعامل مع الأعداد الموجودة بالفعل، مشيرًا إلى دور البوابة في تقديم خدمات متنوعة مثل بدل فاقد وبدل تالف والانتقال من محافظة إلى أخرى والتعرف على آخر موعد للصرف، وهل البطاقة مفعلة أم لا.